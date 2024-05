Bari si prepara alla festa di San Nicola: la mappa delle limitazioni al traffico

Bari si prepara alla festa di San Nicola. Mentre nei Municipi si vive in questi giorni il 'prologo' del corteo storico, che si terrà come da tradizione il 7 maggio, la Polizia locale ha disposto il piano di limitazioni al traffico che interesseranno il centro cittadino per consentire lo svolgimento degli eventi della 'sagra di maggio'. Alcuni divieti sono previsti già per la giornata di oggi, sabato 4 maggio, e per domani, domenica 5 maggio. Di seguito il calendario reso noto dalla Polizia locale di Bari, con le limitazioni previste giorno per giorno:

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DI SAN NICOLA 2024

SABATO 4 E DOMENICA 5 MAGGIO

I giorni 4 e 5 maqggio dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade piazze: piazza della Libertà; strada Palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone.

LUNEDI' 6 MAGGIO

- dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade piazze: piazza della Libertà; strada Palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone; via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; piazzale IV Novembre; lung.re Imp. Augusto, comprese le stradine che adducono alla Città Vecchia; molo S. Nicola; piazza San Nicola; largo Urbano II; corte del Catapano; strada de’ Gironda, area di sosta antistante la Chiesa di S. Michele; corso Vittorio Veneto, lato mare, tratto compreso tra piazza Massari e via Bonazzi (eccetto autobus extraurbani della S.T.P. che dovranno percorrere corso Vittorio Veneto e corso sen. A. De Tullio e, dopo aver effettuato l’inversione di marcia all’altezza del piazzale C. Colombo, ritornare su corso sen. A. De Tullio e corso Vittorio Veneto ed arrestare la marcia per effettuare la discesa dei passeggeri e la sosta dei mezzi);

- dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade: lung.re Imp. Augusto, comprese le stradine che adducono alla Città Vecchia (eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la Sagra e Fiera di San Nicola);

- dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze: lung.re Imp. a. piazza San Nicola; largo Urbano II;

- dalle ore 07.30 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, SI AUTORIZZA, IN DEROGA, la sosta dei mezzi radiotelevisivi sulla via Cairoli, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

- dalle ore 19.00 alle ore 22.00 al passaggio della “RIEVOCAZIONE DELLO SBARCO E DELLA CONSEGNA DELLE OSSA DI SAN NICOLA”, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze: molo S. Antonio, piazza Mercantile, via Fragigena, strada Palazzo di Città, vico Gesuiti, strada dei Gesuiti, strada S. Totaro, piazzetta Sant’Anselmo, piazza S. Marco, strada S. Marco, via Carmine, strada delle Crociate, piazzetta 62 Marinai, strada Santo Spirito, strada Martinez, strada Santa Maria del Buonconsiglio, piazza S. Pietro, strada S. Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile, via Pier l’Eremita, strada S. Chiara, strada Tresca, strada Dietro Tresca, strada Carmine, via Tancredi, strada Arco della Neve, piazza dell’Odegitria, strada dei Dottula, strada Bianchi Dottula, largo Albicocca, strada Casamassimi, strada Tresca Vecchia, piazza Chiurlia, via Roberto il Guiscardo, strada de’ Gironda, Chiesa di S. Michele;

MARTEDI' 7 MAGGIO

MERCOLEDI' 8 MAGGIO

GIOVEDI' 9 E VENERDI' 10 MAGGIO