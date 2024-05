Bari in festa per San Nicola: è il giorno della processione a mare

Dopo le suggestioni del Corteo storico di ieri, che ha sfilato attraversando il centro cittadino fino a giungere sul sagrato della Basilica, la festa di San Nicola vive oggi il suo giorno centrale. Una giornata in onore del Santo Patrono cominciata all'alba, con il lancio di diane e la prima messa alle 5 in Basilica.

Il giorno della processione a mare

In mattinata, la statua del Santo sarà portata in processione dalla Basilica al molo San Nicola (sfilando lungo corso Vittorio Emanuele e corso Cavour). Dopo la messa celebrata dal vescovo, monsignor Satriano, e la 'benedizione del mare', San Nicola sarà imbarcato sul motopeschereccio 'Nuova Chiara', sorteggiato quest'anno per trasportare la statua del Santo. Alle 18.30, al molo San Nicola, la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco della cattedrale di Bari, monsignor Franco Lanzolla. Alle 20, la statua di San Nicola tornerà a terra per raggiungere in processione piazza del Ferrarese, dove avverrà l'accensione delle luminarie.

