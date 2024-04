Bari si prepara per San Nicola, il Comune chiama a raccolta associazioni e commercianti: "Eventi in tutta la città"

Si avvicina la festa di San Nicola e la città si prepara a vivere i giorni della sagra di maggio. Per 'accompagnare' i tradizionali appuntamenti della festa, a cominciare dal corteo storico, l'assessorato alla Cultura e l'assessorato allo Sviluppo Economico hanno lanciato l’iniziativa 'Fuori corteo: le vie di San Nicola in tutto la città', con l’intento di coinvolgere attivamente le attività commerciali, sociali e culturali di Bari nella creazione di un palinsesto di eventi e allestimenti diffusi per tutta la città.

Gli eventi organizzati dagli operatori potranno essere, ad esempio, esposizioni, incontri, lectio, proiezioni, allestimenti, concerti, mostre, collegati al tema nicolaiano. Gli appuntamenti dovranno essere organizzati in autonomia dagli operatori, con l’utilizzo di spazi e mezzi propri, provvedendo alle necessarie autorizzazioni, non è previsto alcun contributo economico da parte dell’amministrazione comunale.

Il Comune di Bari si impegna a fornire il materiale promozionale (locandine, cartoline, gadget, ecc...) alle attività proponenti e ad inserire nel programma ufficiale del FUORI CORTEO le iniziative proposte e a comunicarle attraverso i propri canali istituzionali. Le attività proponenti - spiega il Comune in una nota - saranno contattate dagli organizzatori per definire contenuti e modalità delle attività e progettare un programma condiviso.

Le proposte di attività da parte degli operatori possono essere inviate attraverso questo form entro il 30 aprile 2024. Le proposte pervenute dopo la scadenza non potranno essere inserite nella programmazione ufficiale del Fuori Corteo e nella comunicazione del Corteo Storico di San Nicola 2024. Per informazioni 080 577 26 56 e 080 577 26 72 (dalle 10:00 alle 12:00) e eventi.dbari@comune.bari.it