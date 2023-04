Si avvicina la Festa di San Nicola a Bari: giunte due offerte per l'organizzazione del Corteo Storico

Il Comune di Bari ha ricevuto due offerte nell'ambito della gara per l'ideazione, organizzazione e gestione del Corteo Storico di San Nicola 2023, in programma il prossimo 7 maggio. Negli uffici della Ripartizione Culture di Palazzo di Città, entro il termine delle 13 di questa mattina per la presentazione sul MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), sono pervenute le proposte presentate da Gruppo Ideazione Srl e da Leaders Srls.

La prima seduta pubblica delle operazioni di gara si svolgerà domani, mercoledì 5 aprile, alle 10.30.