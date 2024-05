Festa di San Nicola 2024 a Bari: divieti e limitazioni al traffico per il 9 e 10 maggio

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni per la festa di San Nicola, la Polizia locale di Bari ha predisposto un piano di limitazioni al traffico. Di seguito le strade interessate dai divieti nelle giornate del 9 e maggio.

Il giorno 9 maggio 2024:

- dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: piazza San Nicola; largo Urbano II; corte del Catapano; via Palazzo di Città; lung.re Imp. Augusto; piazzale IV Novembre; c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Marchese di Montrone; piazza Libertà via Boemondo; strada Palazzo dell’Intendenza; via B. Petrone; via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni; via Andrea da Bari, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni; via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II; c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate: nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre); nel tratto compreso tra via Imbriani e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre); area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante; via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour; via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo; via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour; via Fiorese; molo S. Nicola; lung.re Di Crollalanza; piazza Eroi del Mare; largo G. Bruno; largo Adua; piazza A. Diaz; via Giandomenico Petroni; lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.; piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno; via Dalmazia, tratto compreso tra via Matteotti e via Fratelli Rosselli; via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Mele; via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia; via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia; via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa); via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS.; piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi); via Bonazzi, lato destro nel senso di marcia (per agevolare il transito degli autobus di linea urbani); corso Vittorio Veneto, lato mare, tratto compreso tra piazza Massari e via Bonazzi (eccetto autobus extraurbani della S.T.P. che dovranno percorrere corso Vittorio Veneto e corso sen. A. De Tullio e, dopo aver effettuato l’inversione di marcia all’altezza del piazzale C. Colombo, ritornare su corso sen. A. De Tullio e corso Vittorio Veneto ed arrestare la marcia per effettuare la discesa dei passeggeri e la sosta dei mezzi); corso sen. A. De Tullio: lato terra, tratto compreso tra il semaforo ingresso Porto e discesa Porto Nuovo; lato mare, tratto compreso tra il varco “Capitaneria” ed il cancello chiuso subito dopo il palazzo della Dogana, eccetto autobus extraurbani e bus dei pellegrini autorizzati per la sola salita e discesa dei passeggeri.

- dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” (eccetto veicoli autorizzati per la Celebrazione Eucaristica in Basilica di S. Nicola con obbligo di parcheggio in largo Abate Elia) sulle seguenti strade e piazze: piazza San Nicola; largo Urbano II; corte del Catapano; via Palazzo di Città; lung.re Imp. Augusto; piazzale IV Novembre;

- dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze: c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV Novembre; piazza Libertà; via Boemondo; strada Palazzo dell’Intendenza; via B. Petrone; via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni; via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni; via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II; via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Cairoli; c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate: nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre); nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre); via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour; via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo; via Fiorese; molo S. Nicola; lung.re Di Crollalanza piazza Eroi del Mare; largo G. Bruno; largo Adua; piazza A. Diaz: lung.re N. Sauro; via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia; via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia; via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia; via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro; via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa); corso sen. A. De Tullio;

Il giorno 10 maggio 2024:

Previsto lo svolgimento della seguente processione, dalle ore 17.00, sul seguente percorso: piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, via Fragigena, via Palazzo di Città, piazzetta Sant’Anselmo, strada S. Marco, strada del Carmine, via Tancredi, Arco della Neve, piazza dell’Odegitria.

Dalle ore 08.00 giorno 7 maggio 2024 alle ore 24.00 del giorno 9 maggio 2024, E’ VIETATO IL TRANSITO ai veicoli con portata superiore a t. 3,5 all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - piazza IV Novembre - lung.re Imp. Augusto - corso sen. De Tullio - corso Vittorio Veneto.