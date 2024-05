Festa di San Nicola, fra le luminarie in piazza del Ferrarese una nuova installazione: "Omaggio alla tradizione"

L’accensione dell’installazione è prevista per l'8 maggio, in occasione della festa patronale di Bari. L'opera realizzata dall'azienda artigianale Paulicelli, nell'ambito delle luminarie previste in centro per le celebrazioni di San Nicola, si ergerà nella storica piazza del Ferrarese. Secondo l'impresa realizzatrice "trasformerà il luogo in un punto di incontro tra passato, presente e futuro, una fusione di innovazione tecnologica e tradizione popolare che invita alla contemplazione e alla riflessione spirituale".

"La tradizione di San Nicola è un tesoro inestimabile per la nostra città, capace di risvegliare in ognuno di noi un profondo amore per le nostre radici - ha dichiarato Domenico Paulicelli - Con questa installazione ho voluto rendere omaggio alla tradizione di San Nicola, che dopo secoli continua a unire le persone e a illuminare le loro vite. Spero che il nostro contributo possa rafforzare l'amore profondo verso il nostro Santo patrono".