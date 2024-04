La statua di San Nicola nella Stazione Navale della Finanza al molo Pizzoli: domenica il sorteggio dei pescherecci

Sarà la caserma 'Raffaele Vitiello', sede della Stazione navale della Guardia di Finanza di Bari, sul molo Pizzoli del porto, a ospitare, domenica 28 aprile, la celebrazione della Santa messa seguita dalla tradizionale estrazione dei motopescherecci per la festa di San Nicola.

Per la prima volta, dunque, in occasione della ricorrenza del 250° Anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, la statua di San Nicola sarà accolta nella Stazione navale delle Fiamme Gialle.

L’evento, organizzato in collaborazione con la “Comunità dei Frati Domenicani” e il Comitato “San Nicola”, sarà aperto al pubblico (ingresso pedonale da Varco “Pizzoli”) e si svolgerà secondo il seguente programma: ore 17:00, trasferimento della Statua del Santo dalla Basilica alla Stazione Navale della Guardia di Finanza; ore 18:00: Celebrazione Eucaristica officiata da fr. Giovanni Distante, Rettore della Basilica di Bari unitamente a Padre Tommaso Chirizzi, Cappellano Militare del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza e, a seguire, sorteggio dei motopescherecci; ore 19:30: rientro in processione della Statua del Santo in Basilica.