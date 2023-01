La Polizia Locale di Bari celebra San Sebastiano, Decaro: "Più strumenti ai vigili nella lotta alla criminalità"

Bari celebra la polizia locale, come da tradizione nella giornata dedicata al Santo patrono del Corpo, San Sebastiano. Una cerimonia divisa in due parti: la prima nel piazzale della Basilica di San Nicola, dove erano presenti tutti i reparti - motorizzati e non - della Locale. All'incontro hanno partecipato, oltre al comandante del Corpo Michele Palumbo, anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il prefetto Antonella Bellomo. Momento che è stata occasioni per il primo cittadino per ricordare a margine l'impegno preso come presidente Anci per migliorare il supporto a livello nazionale, dando agli agenti la possibilità di accedere alle banche dati attualmente in uso alle altre forze dell'ordine.

La cerimonia si è poi spostata all'interno della Basilica, dove il priore Giovanni Distante ha celebrato la Messa, alla presenza delle più importanti autorità civili e religiose. Il videoracconto dell'evento.