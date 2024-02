Spettacoli e incontri per superare le barriere: nel Teatro Piccinni il 'Festival del pensare queer'

Nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Bari, in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese, sabato 2 e domenica 3 marzo arriva al Teatro Piccinni 'Bari diversa-Festival del Pensare Queer.' A cura di Tlon (progetto di divulgazione culturale e filosofica di Maura Gancitano e Andrea Colamedici), si tratta di una due giorni dedicata alla diversità in tutte le sue forme, attraverso una serie di lectio, speech, dibattiti, spettacoli e reading sul corpo, l’intersezione, l’immaginario, l’autocoscienza, l’arte, la neurodivergenza, la pedagogia di genere. Con la conduzione e moderazione di Maura Gancitano e Andrea Colamedici, sul palco si alterneranno Lorenzo Gasparrini, Alessia Dulbecco, Alberto Fornasari Giorgiomaria Cornelio, Sarah Malnerich e Francesca Fiore, note come 'Mammadimerda', Francesca Recchia Luciani, Eleonora Marocchini, Alessandro Taurino, Giulia Blasi, Marina Pierri e Claudia Fauzia.

Questo festival è un invito provocatorio a riconoscere e onorare la diversità che abita tanto la nostra città quanto ciascuno di noi. È una spinta a non avere paura di essere se stessi. Queer letteralmente significa 'strano', 'bizzarro', e deriva dal tedesco quer, 'diagonale', 'di traverso'. Sta a indicare chi non vuole chiudersi in una definizione vincolata alle preferenze sessuali. Si tratta di liberarsi da un’immagine di sé e del mondo statica, di una soggettività granitica e sempre identica a se stessa, di non presupporre di sé o delle altre persone qualcosa che rispetti una norma, un canone.

"Tutte le strategie politiche realizzate in ambito culturale in questi anni nascono dalla convinzione che le le diversità rappresentino elementi di arricchimento per una comunità - commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci - perché offrono orizzonti insoliti da cui meglio osservare e comprendere le cose. La cultura, da sempre, si interroga sui temi dell'uguaglianza, ma uguale non vuol dire omologo, al contrario: è l'idea di riconoscere pari dignità e diritti alle diverse espressioni del pensiero e dell'essere, perché la diversità altro non è se non lo specchio nel quale riconoscere se stessi e la propria molteplicità. Ringrazio Tlon e il Teatro Pubblico Pugliese che con il festival Bari diversa ci consentono di approfondire il pensiero queer attraverso le politiche culturali protagoniste della stagione comunale nel teatro Piccinni che, accanto ai grandi spettacoli, realizza con convinzione un progetto trasversale, interdisciplinare e pertanto queer".

Il Festival Bari diversa, format inedito ideato solo per la città di Bari, comincerà alle 16.30 di sabato 2 marzo con una introduzione a cura dei due autori, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, e gli interventi dell’assessora alle Culture Ines Pierucci e del Presidente del TPP - Consorzio Regionale per le Arti e la Paolo Ponzio.

Seguirà la lectio di Lorenzo Gasparrini, filosofo, su Perché il femminismo serve anche agli uomini, poi Alessia Dulbecco, pedagogista e counsellor specializzata in ambito DE&I diversity, equity, inclusion, Alberto Fornasari, professore associato di Pedagogia sperimentale del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione- Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con un dibattito moderato da Maura Gancitano sul ruolo centrale dell’educazione nella prevenzione e decostruzione di pregiudizi e stereotipi per una valorizzazione delle differenze (Parità per bambini e bambine, ragazzi e ragazze).

Di seguito si ascolterà lo speech sull’importanza del linguaggio poetico nella nostra contemporaneità del regista e poeta Giorgiomaria Cornelio (Pensare Queer tra poesia e letteratura). Alle 21 Mammadimerda, Francesca Fiore, Sarah Malnerich con lo spettacolo La recita di Natale tutto l’anno edition, regia di Antonella Questa. Un po’ più interattivo di uno spettacolo, un po’ meno di una riunione di condominio, le autrici danno vita a un vero consiglio di amministrazione di un’azienda a maggioranza femminile come la popolazione italiana, in cui l’assemblea viene chiamata a votare il bonus di produzione per le dipendenti che hanno lavorato duro quest’anno, contribuendo in modo fondamentale all’economia dell’azienda. Digressioni sulla vita quotidiana, i diritti delle donne, il giudizio sociale sulle scelte femminili, la necessità di non essere perfette, il carico mentale, la condivisione del lavoro di cura.

Domenica 3 marzo il Festival comincia alle 10.30 con lo speech di Maura Gancitano La prigione della bellezza; come accompagnare una persona giovane nel percorso di scoperta di sé aiutandola a liberarsi dall'idea che esista una norma a cui adeguarsi? In questo incontro si cercherà di capire quando sono nati questi stereotipi e come possa avvenire un cambiamento culturale.

A seguire da Bari Francesca Romana Recchia Luciani, professoressa ordinaria di Filosofie contemporanee e Saperi di genere e Storia della filosofia dei diritti umani all’Università di Bari Aldo Moro con una lectio su Queerizzare i corpi, poi il dibattito condotto da Eleonora Marocchini, psicolinguista e PhD in Psicologia e Scienze Cognitive e Alessandro Taurino, professore associato di Psicologia clinica al dipartimento di Scienze della formazione, psicologia e comunicazione dell’Università degli Studi di Bari, su Soggettività divergenti. Neurodivergenze e queerness.

Alle 17.30 la scrittrice Giulia Blasi affronterà in una lectio il tema Diventare adulti migliori con il femminismo, mentre Marina Pierri e Claudia Fauzia animeranno un dibattito su Attivismo e Sud, la rappresentazione crossmediale del sud, dei suoi stereotipi e di come combatterli.

Alle 20 Bari diversa si chiude con l’atteso reading e dibattito Save the Queer: omaggio a Michela Murgia, un omaggio a Michele Murgia, alla sua scrittura, alle sue idee, al suo impegno politico e civile. A dare voce alle parole dei suoi libri, degli articoli, degli interventi, saranno le relatrici e i relatori di Bari Diversa, con la partecipazione di PurpleSquare Puglia (prenotazione obbligatoria su Eventbrite).

Gli incontri del 2 marzo (pomeriggio) e del 3 marzo (mattina e pomeriggio) sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili.

Per lo spettacolo “La recita di Natale tutto l'anno edition" i biglietti saranno al costo di 5 euro, disponibili online su vivaticket.it, in tutti i punti vendita Vivaticket e al botteghino del Teatro Piccinni.

Per il reading "Save the queer: omaggio a Michela Murgia" l'ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Per informazioni, la biglietteria del Teatro Piccinni (telefono 3286917948) sarà aperta dal mercoledì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.