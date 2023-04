Fiaccolata antifascista in Centro a Bari, i manifestanti: "In piazza per difendere i valori della Resistenza"

Si è svolta ieri sera a Bari la fiaccolata antifascista che ha visto la partecipazione anche dei rappresentati locali della Cgil. La manifestazione è stata organizzata dal coordinamento antifascista barese, secondo gli organizzatori avrebbe coinvolto più di mille persone. I dimostranti hanno portato le loro fiaccole durante il percorso compiuto dal Castello Svevo fino a piazza Benedetto Petrone.

"La Costituzione non è antifascista: queste le parole del Presidente del Senato di pochi giorni fa - scrive la Cgil Bari in post a commento della fiaccolata - Non possiamo rimanere in silenzio. Difendiamo con forza i valori della Resistenza e dell’Antifascismo in un Paese e in un tempo in cui i principi democratici della nostra Costituzione continuano ad essere messi in discussione".