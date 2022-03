A Bari la fiaccolata per la pace in Ucraina: "Speriamo prevalga il dialogo, come insegnava San Nicola"

Centinaia di fiaccole in cammino, tra bandiere bianche con il simbolo delle Acli e quelle arcobaleno della pace per invocare la fine della guerra in Ucraina. La fiaccolata per la pace, organizzata da Acli Puglia, ha sfilato dal pomeriggio nelle vie del centro storico di Bari e nel Murattiano, in un corteo con destinazione la Basilica di San Nicola. Nel video le voci dei partecipanti alla Marcia della pace.