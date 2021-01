A fuoco l'ingresso di una palazzina a San Girolamo: intervento dei pompieri nella notte

A fuoco nella notte di Capodanno l'ingresso di una palazzina. Le fiamme hanno completamente investito l'accesso a un complesso di abitazioni in via Ruggiero Leoncavallo, nel quartiere San Girolamo di Bari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento velocemente l'incendio: le fiamme hanno inizialmente distrutto i bidoncini della spazzatura all'ingresso della palazzina, probabilmente generate da uno dei tanti petardi sparati dalla prima serata in città, nonostante l'ordinanza che li vietava. L'incendio non avrebbe comunque provocato feriti.