Fiera del Levante 2020 a Bari: tutti i divieti di fermata e le strade chiuse

Il Comune di Bari, in occasione della 84esima Fiera del Levante, in programma dal 3 all'11 ottobre prossimi, ha emesso un'ordinanza che istituisce divieti di fermata sulle strade attorno al quartiere della Campionaria

Temporaneamente nel periodo dal giorno 3 al giorno 11 ottobre 2020 sono istituiti i divieti permanenti di fermata sulle seguenti strade:

piazzale Triggiani per tutti i mezzi ad eccezione di quelli autorizzati nelle aree loro riservate: in adiacenza agli ingressi al quartiere fieristico lato sinistro aree adibite alla sosta dei taxi e stalli riservati ai disabili - lato destro (fronte biglietteria) aree adibite ai mezzi di soccorso, forze di pubblica sicurezza, veicoli elettrici in ricarica; stalli riservati ai bus urbani in adiacenza all’isola spartitraffico centrale ivi presente (con esclusione dei mezzi di trasporto pubblico extraurbani)

Temporaneamente dalle ore 00.01 del giorno 3 ottobre alle ore 24.00 del giorno 11 ottobre, sono adottati i seguenti provvedimenti:

È istituito il divieto di fermata sulle carreggiate delle seguenti strade: via Mercadante, ambo i lati, zona antistante la Caserma dei VV.F. posta di fronte allo Stadio della Vittoria, via Verdi, nel tratto compreso tra viale di Maratona e via Giordano (lato fronte fiera), viale di Maratona, di fronte all’accesso al parcheggio situato tra via Napoli e via Mascagni, mediante piantane mobili che saranno gestite dalla Polizia Locale per lo spazio e i tempi necessari, piazza Massari (lato giardino), nel tratto compreso tra l’edicola e fronte civico 27

È istituito il divieto di fermata sulle seguenti aree prospicienti gli ingressi della Fiera del Levante: cancello Orientale - largo Triggiani, cancello Agricoltura - viale V. E. Orlando, cancello Edilizia - largo A. De Palo, cancello Verdi - via G. Verdi, cancello S. Francesco - via Giordano, cancello Monumentale - piazzale Vittorio Emanuele III, con esclusione dei mezzi di trasporto pubblico extraurbani, cancello Lepanto - tra viale Adriatico e piazzale Vittorio Emanuele III, Cancello Zona 202 - viale Adriatico.

È istituita la sosta riservata ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano sul piazzale Vittorio Emanuele III (lato mare) e sul piazzale Triggiani.

Sul piazzale Triggiani e sul piazzale Vittorio Emanuele III, in adiacenza agli ingressi al quartiere fieristico, sono riservati : area per la sosta dei mezzi di soccorso pubblico, 8 posti riservati alla sosta per disabili, area adibita alla sosta taxi.

Sul marciapiede del piazzale Triggiani (lato zona taxi), 10 posti riservati alla sosta per ciclomotori/motocicli.

È istituita un’area riservata alla sosta per cicli e motocicli sul marciapiede compreso tra viale Orlando (lato Fiera del Levante) e piazzale Triggiani eccetto le aree prospicienti i varchi comprensorio della Fiera.

È istituita un’area riservata alla sosta per disabili su viale Orlando (lato fiera) nella prima rientranza destinata al parcheggio, dall’intersezione con lungomare Starita sino al primo varco carrabile del quartiere fieristico.

È istituita l’area riservata alla sosta per cicli e motocicli sul marciapiede di viale Orlando, lato Fiera del Levante, eccetto le aree prospicienti i varchi comprensorio della Fiera, nel tratto compreso tra il lungomare Vittorio Veneto e l’area antistante la caserma dei Vigili del Fuoco.

Sono istituite 7 aree riservate alla sosta per disabili in largo A. De Palo, a pettine sul lato sinistro del cancello dell’ingresso Edilizia.

Sono istituite 3 aree riservate alla sosta per disabili in via P. Pinto (di fronte a Eataly).

È istituito temporaneamente dalle ore 7.00 del 2 ottobre alle 00.01 del 12 ottobre il seguente “percorso obbligatorio per i mezzi pesanti”: in ingresso al “Porto Commerciale”: S.S.16, via Napoli, via Caracciolo, “varco Portuale Caracciolo”, n uscita dal “Porto Commerciale”: “varco Portuale Caracciolo”, via Caracciolo, via Napoli, Ss 16.

È istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli eccetto bus e mezzi di servizio, all’interno del capolinea dell’AMTAB posto all’intersezione tra la via di Maratona e la via Verdi.