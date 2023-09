La Fiera si chiude con segno positivo: crescono visitatori, espositori e ricavi. "L'anno prossimo sarà a inizio ottobre"

L'edizione 2023 della Fiera del Levante segna un nuovo record tra visitatori e presenza di espositori. A fare il punto a un giorno dalla chiusura dell'86esima Campionaria barese è il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, in un incontro riservato alla stampa. Entrambi i dati arrivano con il segno '+' rispetto allo storico: sono state 311 le aziende che quest'anno hanno scelto di portare i loro prodotti nei padiglioni con offerte dedicate alla Campionaria, con un miglioramento del 16 per cento rispetto al miglior dato raccolto negli anni. Stesso discorso per le presenze di visitatori, che si concentrano - come da tradizione - nei week-end, "sfidando nella stessa settimana - ha ricordato Frulli - la voglia dei baresi di andare al mare, il derby di Milano e l'Italvolley". Per quest'ultimo aspetto il dato arriva a +5 per cento, superando la soglia dei 200mila visitatori (208mila il numero condiviso dal nuovo presidente).

Dopo il presente, si parla già dell'87esima edizione, che quasi sicuramente sarà spostata in avanti nel calendario. "Ho raccolto i suggerimenti degli espositori - ha aggiunto Frulli - perché con il grande caldo è complesso sia per loro che per i visitatori essere presenti, quindi sarà organizzata a inizio ottobre". La volontà dell'ente è anche quella di dare maggiore spazio ai settori del mobile e della casa, ma anche valorizzare maggiormente le Forze dell'ordine, "che hanno avuto un'ottima accoglienza da parte dei visitatori" ha assicurato Frulli.

Una Fiera che sarà sempre più internazionale e crescerà anche nel confronto con Fiera di Bologna: "Abbiamo chiesto a Bologna cosa fare dello spazio dell'ex ospedale Covid, anche se la Regione ha detto che è disposta a riprendere i lavori. Ma noi vorremmo riutilizzarli, magari per ospitare convegni o altri eventi". A due mesi dal suo insediamento - dopo la prematura scomparsa dell'ex presidente Sandro Ambrosi, a cui è stato dedicato un premio - Frulli ha giudicato il lavoro fatto "positivo, con una Fiera organizzata, ordinata e pulita".

"Grande valore - conclude - anche alla sinergia con la Regione Puglia, visto che l'aumento dei ricavi (+23 per cento, ndr) è legato non solo ai biglietti e alla vendita degli spazi, ma anche ai convegni. Utili anche a diffondere messaggi positivi, penso ad esempio a quello sulla sicurezza stradale". Un processo di crescita che vedrà sempre più all'internazionalizzazione, in particolare al Mediterraneo verso le realtà dei Balcani, "su cui stiamo già lavorando".