Investita a Rosa Marina, incidente per la figlia del sindaco Decaro: operata per una frattura

E' accaduto nel villaggio in cui la famiglia stava trascorrendo qualche giorno di vacanza: è stata sottoposta a un intervento per una frattura a una gamba

Investita da un'auto mentre stava raggiungendo la casa di un'amica, nel villaggio Cala di Rosa Marina ad Ostuni. Vittima dell'incidente la figlia dodicenne del sindaco di Bari Antonio Decaro. La ragazza, come riporta Repubblica Bari, si trovava nel complesso in cui la famiglia sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. E' stata trasportata in ospedale ad Ostuni, dove i medici hanno riscontrato due fratture a una gamba. Di lì il trasferimento all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stata sottoposta ad intervento, perfettamente riuscito.