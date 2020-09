Finanza, cambio al vertice del I Gruppo Bari: al comando arriva il colonnello Vinci

Cambio al vertice del I Gruppo Bari della Guardia di Finanza. Il colonnello William Vinci assume la guida al posto del tenente colonnello Massimiliano Tibollo, destinato al comando del II Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Bari.

Il colonnello Vinci, che nel corso della carriera ha prestato servizio in Reparti ad alta proiezione operativa e di direzione strategica, proviene dal Gruppo di Barletta dopo tre anni di intensa attività in quella provincia, caratterizzati da un forte impegno nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata ed a ogni forma di traffici illeciti. "Motivare e coinvolgere le risorse umane, valorizzando il ruolo istituzionale fra gli attori preposti alla tutela della sicurezza economica e finanziaria", sono per il nuovo comandante del I Gruppo Bari i punti di riferimento per il suo incarico.

Il “passaggio di consegne” si è svolto nelle caserma 'Luigi Partipilo', sede del comando provinciale, alla presenza del Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Bari, Generale di Brigata Roberto Pennoni, il quale, dopo aver espresso al tenente colonnello Tibollo i più profondi e sinceri ringraziamenti per il servizio svolto in qualità di Comandante del I Gruppo Bari, ha rivolto al colonnello Vinci un caloroso augurio di buon lavoro.