Un milione e mezzo di euro per la pista ciclabile tra Molfetta e Giovinazzo: il progetto ottiene il finanziamento regionale

L'opera proposta dai due comuni si è classificata al secondo posto nella graduatoria regionale, subito dopo Taranto. "La Molfetta-Giovinazzo diventerà una strada panoramica rispettosa dell’ambiente, da godersi pedalando in bicicletta in sicurezza"

Un milione e mezzo di euro per la pista ciclabile tra Molfetta e Giovinazzo. È stato approvato dalla Regione Puglia il finanziamento richiesto dai due comuni per il progetto: nella graduatoria contenuta sull'ultimo bollettino regionale si è piazzato al secondo posto, alle spalle di Taranto. Un passo in avanti per la realizzazione dell'opera.

"Questo finanziamento regionale – afferma il sindaco Tommaso Minervini – farà sì che la Molfetta-Giovinazzo diventi una strada panoramica rispettosa dell’ambiente, da godersi pedalando in bicicletta in sicurezza. Con lo sminamento delle acque del Gavetone e la nuova pista ciclabile, i molfettesi potranno avere un litorale più bello e più sicuro già dalla prossima estate".