Fine Vita, l'Associazione Luca Coscioni in Regione chiede una legge ad hoc: "Servono tempi certi per le risposte ai malati"

Filomena Gallo, segretario nazionale dell'Associazione che dal 2002 si batte per il diritto all'eutanasia per i malati terminali. L'assessore Palese ha confermato che sul tema sarà discussa una delibera di legge in Consiglio regionale e non la proposta di legge presentata dal consigliere Amati

"Non basta una delibera di legge sul fine vita, ma sarebbe meglio avere una legge apposita, che definisca i tempi certi da parte dell'Asl per vedersi confermati i requisiti". Filomena Gallo, segretario nazionale dell'Associazione Luca Coscioni è intervenuta personalmente all'interno della sede del Consiglio regionale sulla questione della proposta di legge sul Fine Vita, che tra oggi e domani sarà discussa nel 'Parlamentino' pugliese. Al centro della querelle, l'annuncio durante una seduta da parte dell'assessore alla Sanità Rocco Palese, il quale ha confermato che la discussione verterà su una delibera di legge e non sulla proposta presentata dal consigliere Fabiano Amati. "Vigileremo comunque affinché il contenuto della delibera rispetti quanto indicato dalla Corte Costituzionale sul tema nella sentenza Cappato" assicura Amati al microfono di BariToday, ma per l'associazione la priorità è che la Puglia faccia da apripista per una legge ancora assente non solo nella legislazione nazionale, ma anche in quella regionale, che di fatto ha l'autonomia per poter legiferare sul tema.

"L'importante - aggiunge Gallo - è che ci siano tempi certi da parte dell'Asl per ottenere la conferma dei requisiti e scegliere così autonomamente sul suicidio medicalmente assistito. Non vogliamo più assistere a storie come quella di Daniela, una pugliese che proprio nel 2021 fece una richiesta di verifica, ma la risposta da parte dell'Asl competente è arrivata dopo diversi mesi, quando per Daniela era già troppo tardi. Ricordiamo che si parla di persone malate gravemente e ogni giorno di attesa per loro è un giorno di dolore".