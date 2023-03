Conclusi i lavori per il nuovo spartitraffico sulla statale 16 tra Bari e Mola: in serata riaperte le corsie di sorpasso

Sono stati completati oggi i lavori di installazione del nuovo spartitraffico centrale per un tratto di quattro km della strada statale 16, tra Mola e Bari. Gli interventi, come riferisce l'Anas, sono stati conclusi "con venti giorni di anticipo".

Il cantiere, allestito lo scorso 5 febbraio, nel tratto compreso tra i comuni di Bari e Mola di Bari, rientra nella manutenzione programmata per la riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce e ha consentito di rimuovere il vecchio spartitraffico e installare un nuovo dispositivo in calcestruzzo di ultima generazione, ideato e progettato da Anas, denominato NDBA (National Dynamic Barrier Anas), nel tratto incluso tra i km 815,300 e 819,600.

"La particolarità di questa barriera, alta 1,2 metri - spiega Anas - è di contenere gli urti da incidente con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e di due urti in rapida successione, riducendo inoltre i possibili danni ai passeggeri a seguito dell’impatto sulla barriera".

In serata è previsto il ripristino della regolare circolazione, con la rimozione del restringimento della carreggiata e la riapertura delle corsie di sorpasso in entrambi i sensi di marcia.

Le prossime attività in programmazione, sullo stesso tratto, riguarderanno le barriere laterali, ma gli interventi non avranno alcuna incidenza sulla circolazione.