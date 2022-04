Fioriere 'mangiate' dalla ruggine e piene di rifiuti in via Amendola: la denuncia di Sos Città

Fioriere coperte dalla ruggine, che in alcuni casi ha eroso la parte inferiore dell'arredo, precludendone la stabilità. E non solo: tra il verde compaiono bottiglie di plastica, cartacce e mozziconi di sigaretta lasciate dagli incivili. È l'associazione Sos città a lanciare un appello via social per la sistemazione degli arredi in via Amendola. "Riqualificare un quartiere non vuol dire soltanto costruire da 0 nuove opere pubbliche - scrivono - ma anche tutelare e salvaguardare tutto quello che già c'è. Queste fioriere purtroppo, da essere d'arredo per abbellire la strada, sono ormai elemento di degrado". Messaggio che si conclude con la richiesta all'amministrazione comunale di sostituzione delle fioriere.