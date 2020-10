Un caso di covid individuato al Liceo Classico 'Flacco' di Bari: scuola chiusa "fino a nuova comunicazione"

Un caso di covid-19 è stato registrato nel Liceo Classico 'Flacco' di Bari: la scuola, su disposizione della dirigente scolastica Rosaria Clelia Gioncada resterà chiusa "fino a nuova comunicazione". Il contagio riguarderebbe una professoressa, già assente da diversi giorni.

Per precauzione, in ogni caso, l'istituto ha deciso di attivare la didattica a distanza per tutte le classi. Nei giorni scorsi, in ogni caso, la Regione aveva già disposto a livello pugliese, in applicazione dell'ultimo dpcm, la dad per almeno il 75% delle classi delle Superiori.