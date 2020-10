Tavole apparecchiate e ristoratori 'a terra': la protesta dopo le chiusure. I lavoratori del wedding: "Servono aiuti programmati"

Le tovaglie pulite, con sopra piatti e posate, come se fossero pronte ad ospitare un commensale. Seduti a fianco però ci sono i lavoratori del settore della ristorazione: titolari di locali, ristoranti e bar, cuochi, pasticceri, che questa mattina si sono riuniti in largo Giannella per un flash mob di protesta, accogliendo l'appello della Federazione italiana pubblici esercizi - Fipe Puglia. Le tovaglie sono state posizionate per terra in un'area circoscritta, con i manifestanti che hanno mantenuto il distanziamento e indossando le mascherine. Nella piazza antistante, erano invece presenti alcuni rappresentanti dei settori wedding ed eventi, chiedendo aiuti non di carattere temporaneo (il riferimento è agli incentivi promessi dal premier Conte nell'ultimo dpcm), ma una programmazione per una categoria che "è ormai piena di debiti e ha visto un crollo del fatturato ancora più netto ora che la stagione dei matrimoni è stata conclusa in anticipo" spiega al microfono di BariToday Maurizio Rella, titolare di un'agenzia organizzatrice di eventi.