"Affitti troppo cari, trasporti da migliorare e pochi spazi di aggregazione": flash mob degli studenti al Politecnico

'Bari, sei la mia città?'. A domandarselo sono gli studenti Link e Unione degli studenti, scesi in protesta questa mattina negli spazi aperti del Politecnico di Bari. In vista delle elezioni di giugno, i giovani hanno chiesto ai candidati interventi strutturali relativi agli alloggi, al trasporto pubblico e, in generale, agli spazi di aggregazione, visti i sempre crescenti costi sia per i fuorisede sia per chi è della città ma comunque si trova a dover fare i conti con i rincari. Ecco quindi che per il flash mob organizzato mettono in mostra biglietti del treno, spese pagate di affitto e persino il conto di farmaci e psicologo.