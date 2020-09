Un flash mob in ricordo di Ebru Timtik: avvocati e magistrati riuniti davanti al Tribunale

Un flash mob degli avvocati e magistrati baresi in ricordo di Ebru Timtik, l'avvocatessa turcq morta lo scorso 28 agosto in un carcere di Istanbul dopo sette mesi di sciopero della fame.

Nel trigesimo del tragico evento, si è tenuto nel piazzale esterno del Tribunale di piazza De Nicola, un momento di raccoglimento. I partecipanti hanno anche mostrato un cartello con la foto di Ebru e un messaggio in onore del suo sacrificio. L'iniziativa è stata organizzata dall'Ordine degli avvocati di Bari e dalla Camera penale di Bari

Il presidente dell'Ordine degli avvocati, Giovanni Stefanì, ha sottolineato la volontà degli avvocati di Bari di "onorare il ricordo di una collega che ha sacrificato la propria vita per la giustizia e la tutela dei diritti delle persone. Un appuntamento per rimarcare ancora una volta il diritto fondamentale alla difesa di ogni cittadino. Un momento anche per ricordare tutti gli avvocati che si battono per questo in tutto il mondo".

