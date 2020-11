Focolaio Covid in una rsa a Palo: 14 contagi tra ospiti e personale della struttura

Focolaio Covid in una rsa di Palo del Colle. Sono 14 i contagi accertati all'interno della casa di riposo 'Fondazione San Vincenzo de Paoli' nel comune barese: si tratta di 11 dei 27 anziani ospiti e 3 dei 25 operatori attualmente in servizio nella struttura privata. Al momento uno dei contagiati è stato ricoverato in ospedale a causa delle sue condizioni.

L'Asl sta seguendo la situazione, così da circoscrivere il più possibile il focolaiodi Palo del Colle (Bari): domani saranno effettuati a tutti i tamponi rapidi.