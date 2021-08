Circoscritto il focolaio Covid in campo scout nel Barese: "Scende il numero di persone in isolamento"

"La situazione del focolaio registrato nel campo scout è pienamente circoscritta". A fornire gli aggiornamenti è il sindaco di Noci, Domenico Nisi. Nelle scorse settimane, infatti, nella cittadina è stato accertato un focolaio con circa 29 casi.

"Il numero delle persone poste in isolamento dal Dipartimento di Prevenzione - afferma il primo cittadino in una nota - risulta diminuito a seguito dell’esecuzione dei tamponi di controllo effettuati nei giorni scorsi, e che hanno dato per fortuna esito negativo. Rinnovo ancora a tutti l’invito ad essere estremamente prudenti e ad osservare le indicazioni che vengono fornite per evitare il più possibile situazioni di potenziale rischio di contagio. A tutti coloro che sono a casa in attesa di guarire o di terminare il periodo di quarantena mando un forte abbraccio e l’augurio di pronta guarigione".

Complessivamente, secondo gli ultimi dati della Prefettura, riferiti dal Comune, alla data del 10 agosto si registrano a Noci 46 persone positive (di cui 29 minori) e 59 in isolamento fiduciario.