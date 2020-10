Focolaio Covid in casa di riposo ad Alberobello: muore anziana, è il sesto decesso tra gli ospiti

Si registra il sesto decesso legato al focolaio Covid scoperto nelle scorse settimane nella casa di riposo 'Fondazione Giovanni XXIII' di Alberobello. La comunicazione arriva dalla pagina Fb del Comune di Alberobello: "Qualche ora fa è deceduta un’anziana signora di 87 anni di Noci. La signora era tra i 59 positivi al Covid-19 ed è il sesto decesso tra gli ospiti della casa di riposo". "Questa è ancora una serata di cordoglio per Alberobello e tutta la Comunità si stringe con grande affetto alla famiglia dell’anziana signora e alla Comunità di Noci".

"La situazione della casa di riposo - spiegano dal Comune - è costantemente monitorata dall’amministrazione in accordo con la direzione sanitaria nominata dalla Fondazione nella dolorosa consapevolezza che si tratta di un momento delicato che riguarda persone fragili e che possono purtroppo esserci condizioni di peggioramento improvvise anche in relazione ad altre importanti patologie pregresse e presenti negli anziani ospiti. Il dolore è grande ed è pari solo alla forza che stiamo profondendo nella cura degli anziani ospiti sia quelli ancora in struttura sia quelli per cui è stato necessario il trasferimento in ospedale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto archivio Ansa)