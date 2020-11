Alberobello, ancora un decesso collegato al focolaio Covid nella casa di riposo: è la settima vittima tra gli ospiti

Salgono a sette, ad Alberobello, i decessi collegati al focolaio Covid scoperto nella casa di riposo 'Fondazione Giovanni XXIII'. Nelle ultime ore, come comunica su Fb il sindaco della cittadina, Michele Longo, è morta un'altra ospite della struttura, un'anziana di 93 anni, originaria di Putignano. La donna, spiega il sindaco, "era ricoverata in ospedale in condizioni critiche a causa delle complicanze del Covid-19 su patologie preesistenti".

"Siamo vicini alla famiglia dell'anziana signora e a tutta la Comunità di Putignano - scrive il primo cittadino - e, lo ribadisco ancora una volta, continuiamo a monitorare con costanza la situazione all'interno della casa di riposo in continuo collegamento con lo staff di medici, guidato dal dott. Intini, che opera nella struttura e e con i parenti di tutti gli ospiti".