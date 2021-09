Covid, focolaio in carcere a Bari: 11 detenuti positivi, c'è un ricovero in ospedale

Il dato è contenuto nel report nazionale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aggiornato al 20 settembre. Risultano però contagi anche in altri istituti penitenziari pugliesi

Undici casi Covid nel carcere di Bari. Un focolaio di contagi, che vede uno dei positivi ricoverato in ospedale, è scoppiato nei giorni scorsi tra i detenuti dell'Istituto penitenziario barese. Il dato è contenuto nel report nazionale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aggiornato al 20 settembre. Nelle altre carceri pugliesi risultano un caso di contagio a Foggia e uno a Lecce (in entrambi in casi detenuti) e tre agenti di Polizia penitenziaria a Taranto