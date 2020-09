Focolaio Covid a Polignano, in arrivo una tenda per i tamponi. Il sindaco: "Situazione delicata. Chi attende esiti si metta in isolamento"

"Purtroppo ci sono 78 positivi in un’azienda di Polignano. Non sappiamo ancora quanti di questi positivi vivono a Polignano, ma è evidente che la situazione è delicata come non mai". A confermare la notizia del focolaio riscontrato in un'azienda polignanese, diffusa dalla Asl in mattinata, è con un post il sindaco di Polignano, Domenico Vitto.

"Ho appena sentito il Prefetto dott.ssa Bellomo che come sempre si è dimostrata estremamente sensibile e disponibile, il Dirigente Asl dott. Domenico Lagravinese e il capo dipartimento della Protezione Civile dott. Mario Lerario, per concordare le strategie da mettere in campo per affrontare al meglio questa situazione", spiega il primo cittadino, annunciando che per consentire a chi abbia avuto contatti con persone risultate positive di sottoporsi al tampone, è prevista l'attivazione di una tenda a Polignano.

"Nelle prossime ore - spiega Vitto - sarà montata una tenda nei pressi del campo sportivo per tutti coloro che vorranno effettuare il tampone con modalità drive-in, dopo la prenotazione al link predisposto dalla Asl (link che trovate sul sito della Asl e che metterò nei commenti non appena possibile), a cominciare dai contatti più stretti dei positivi. Nella compilazione andrà specificato che si è di Polignano e che si è stati in contatto con persone risultate positive. Invito chi è in attesa di conoscere l'esito del tampone a mettersi in isolamento in via precauzionale. Faccio un appello a tutte le forze politiche e a tutti i cittadini, riprendendo le parole di Domenico Pellegrini che ho apprezzato tanto. È il momento di unire le forze e di mettere da parte per un attimo le beghe politiche perché c’è in gioco la salute di tutti noi".