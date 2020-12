Focolaio Covid nella rsa, migliora la situazione a Monopoli: solo due ospiti ancora positivi

Sono soltanto due gli anziani, ospiti della Rssa 'Regina Pacis' di Monopoli, ancora positivi al Coronavirus. Ad annunciarlo, nel suo quotidiano aggiornamento su Fb, è il sindaco Angelo Annese: "Finalmente - scrive Annese - le cose iniziano a girare per il verso giusto. Tutti gli ospiti sono stati nuovamente sottoposti a tampone e i risultati sono stati soddisfacenti, solo due anziani sono risultati ancora positivi al Covid. Sono più sereno che gli operatori, così come tutti i parenti, possano avere un po’ più di tranquillità".

Nell'aggiornamento del sindaco, tuttavia, non ci sono solo buone notizie. Annese comunica anche un nuovo decesso nella cittadina, il 25esimo causato dal Covid a Monopoli: "Cosimo era un grande lavoratore e prima del Covid stava bene ed era anche molto attento ma purtroppo non è bastato, sì è contagiato, si è ammalato ed è morto. E morire per Covid è terribile, lo è per Cosimo, per Vito, per Giuseppe, per Maria, per Antonietta e per tutti perché morire per Covid significa morire da soli. Morire per Covid significa non poter vedere la salma del proprio defunto, non poterlo vegliare e non dargli il funerale che merita. E tutto questo credetemi è terribilmente straziante. Alla venticinquesima famiglia monopolitana che vive questo dolore va il mio affetto più vero e profondo".