Focolaio Covid in una residenza sanitaria per anziani a Bari: 28 contagi nella struttura

Ancora un focolaio in una residenza sanitaria per anziani, dopo i casi che hanno coinvolto diverse strutture nel Barese, da Santeramo a Monopoli (con la morte di 14 ospiti). Questa volta i contagi sono avvenuti negli scorsi giorni nel 'Club del nonno', una rssa nel quartiere Poggiofranco di Bari. Tempestivi i tamponi effettuati sui 100 ospiti della struttura e sul personale, che hanno dato esito positivo in 28 casi. In particolare sono 25 gli anziani attualmente positivi e 3 i dipendenti: l'Asl sta effettuando le attività di tracciamento per capire se sono presenti contatti stretti positivi al virus anche all'esterno della rssa.