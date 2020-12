Primo weekend con la nuova ordinanza 'anti-assembramenti': sabato pomeriggio di folla in via Sparano

Folla e gente a passeggio lungo la via principale dello shopping barese. Nel primo weekend con la nuova ordinanza 'anti-assembramenti' in vigore, la situazione in via Sparano sembra quasi quella di un 'ordinario' sabato pomeriggio prenatalizio. Tante, sui social e anche sulla pagina Fb del sindaco Decaro, le foto che immortalano la strada affollata, con relative segnalazioni di 'assembramenti'. Le nuove restrizioni, insomma - ricordiamo che l'ordinanza prevede, tra l'altro, il 'divieto di stazionamento' nei luoghi della movida, salvo code esterne per l'accesso ai negozi - non sembrano aver particolarmente scoraggiato i baresi, così come gli appelli alla responsabilità e alla necessità di evitare assembramenti.

(foto da Fb)