Trasporto pubblico, stanziati 95 milioni di euro dal Pnrr: il Comune pronto ad acquistare 150 nuovi mezzi

In arrivo a Bari 95 milioni di euro per il trasporto urbano. L'annuncio è arrivato ieri dal Governo, che ha disposto la somma nell'ambito della ripartizione di fondi derivanti dal Pnrr proprio sui mezzi di trasporto locale delle città. Fondi che, come ricorda il Comune in una nota, potranno essere utilizzati per l’acquisto di nuovi autobus elettrici o alimentati ad idrogeno e l’implementazione delle infrastrutture ad essi connesse.

Secondo una prima ricognizione effettuata dagli uffici del Comune, sarà così possibile acquistare oltre 150 mezzi da parte di Amtab e Comune. Nelle prossime settimane si attendono delucidazioni da parte del ministero delle Infrastrutture per definire le procedure di gara necessarie per l’acquisto dei mezzi. "Se consideriamo che ogni giorno il numero di autobus che esce su strada per coprire il servizio è di circa 140 autobus, utilizzando mezzi a metano e a gasolio, con questa nuova dotazione di veicoli elettrici e ad idrogeno, una volta a regime, saremo in grado di coprire l’intero servizio giornaliero con mezzi nuovi e ad emissione zero - ha commentato Decaro -. A questi fondi si aggiungono i 159 milioni con cui il ministero dei Trasporti ha finanziato il nuovo sistema di BRT (bus rapid transit) anch’esso a totale conduzione elettrica. Da qui parte una nuova storia, totalmente green, per la mobilità pubblica a Bari".