"Fatture per operazioni inesistenti" su fondi pubblici: sequestrati beni da 110mila euro nel Barese

La Guardia di Finanza ha eseguito sequestri di beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 110mila euro nei confronti di una società e quattro persone fisiche, per l’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e dichiarazione fraudolenta attraverso l'uso di fatture per operazioni inesistenti. I provvedimenti, disposti dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura, sono stati eseguiti a Castellana Grotte e Putignano.

Secondo le indagini, sarebbe stato messo in piedi "un collaudato sistema truffaldino finalizzato al conseguimento di incentivi pubblici, caratterizzato dal sistematico ricorso all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti". Modalità con cui gli indagati, a vario titolo, avrebbero "beneficiato fraudolentemente di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato erogati dalla Regione Puglia e co-finanziati dall’Unione Europea, con conseguente evasione anche delle Imposte sui redditi e dell’Imposta sul valore aggiunto".