Un forno buttato nel cassonetto, incivili dei rifiuti ancora in azione: "Qualcuno continua a fregarsene, ma il danno lo paghiamo tutti"

Il presidente Amiu Persichella: "11.500 euro risparmiati in tre giorni grazie agli operatori Amiu". Pochi giorni fa, in un altro bidone dell'indifferenziato era stata abbandonata attrezzatura da sci, oggi l'elettrodomestico

Non solo attrezzature da sci, come accaduto nei giorni scorsi. C'è anche chi, in un cassonetto dell'indifferenziato a Bari, decide di abbandonare un vecchio forno, incurante dell'ingente danno che potrebbe creare. Anche in questo caso, l'intervento degli operatori Amiu ha scongiurato il peggio, ma il problema dell'abbandono selvaggio di ingombranti resta.

Il cassonetto in questione - come spiega il presidente di Amiu, Sabino Persichella, era di fronte l'ingresso del mercato di Santa Scolastica, in via Giulio Petroni, e, per fortuna, gli operatori di Amiu si sono accorti di ciò che conteneva: così l'unica soluzione per estrarre l'elettrodomestico ed evitare il danneggiamento del mezzo di raccolta rifiuti è stata capovolgere il bidone.

"Due episodi segnalati in pochi giorni e un risparmio di 11.500 euro per tutti noi che paghiamo la Tari - sottolinea Persichella - Ma non sempre siamo così fortunati da accorgercene, perché lo svuotamento avviene in modo automatico. L'autista, dall'interno della cabina, muove i bracci mobili per sollevare il cassonetto e svuotarlo all'interno del camion, sarà certamente capitato a tutti di vederne all'opera. E quando non riusciamo ad intervenire in tempo, quel costo lo paghiamo tutti. Per colpa di qualche deficiente incivile. Basterebbe davvero poco e invece qualcuno continua a fregarsene".