Vento forte a Bari, salta il concerto di Baglioni nell'Arena della Vittoria: "La data di questa sera sarà recuperata domenica"

"Lo spettacolo di Claudio Baglioni 'A tuttocuore', programmato per stasera, 20 ottobre, all’Arena della Vittoria di Bari, non potrà svolgersi per questioni di sicurezza a causa della persistente allerta meteo per forte vento, e sarà recuperato domenica 22 ottobre, sempre all’Arena della Vittoria di Bari". Lo comunica sulla sua pagina facebook il cantautore romano.

"I biglietti per lo spettacolo di questa sera rimarranno validi per lo spettacolo di domenica 22 ottobre - specifica l'organizzazione delle evento - Per chi lo desidera, sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto, presso il circuito di vendita attraverso il quale è stato acquistato, entro le ore 19 di lunedì 23 ottobre".

Claudio Baglioni si esibirà nel capoluogo pugliese anche domani sera, sabato 21 ottobre.