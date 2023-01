Forti piogge nel Barese, l'allerta della Protezione Civile: "I corsi d'acqua potrebbero straripare"

Le piogge che continueranno ad imperversare nelle prossime ore su Bari, ed in provincia, hanno fatto scattare l'allarme. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo dalle 16 di oggi e per le successive 28 ore, per rischio idrogeologico sulle zone della Puglia centrale Adriatica e Bradanica.

Le previste precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, potrebbero determinare un incremento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua presenti nel Barese.