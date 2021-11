Foto e video pedopornografici scambiati in chat, arrestato 18enne barese: "Gestiva canale rivendendo materiale"

Avrebbe creato e gestito un canale su una piattaforma di messagistica (chiedendo una somma di denaro per l'iscrizione allo stesso), attraverso il quale, in base alle richieste degli utenti, avrebbe venduto materiale pedopornografico reperito sul dark web. Con questa accusa un 18enne residente nella provincia di Bari è stato arrestato, nell'ambito di un'operazione di contrasto alla pedopornografia online condotta dalla Polizia postale di Torino. Oltre al ragazzo, che all'epoca dei fatti sarebbe stato minorenne, sono stati arrestati anche un tecnico informatico piemontese e un sacerdote campano.

L'indagine sotto copertura condotta dagli agenti sin dai primi mesi del 2021, avrebbe quindi svelato la presenza "di un ambiente chiuso, pubblicizzato dal proprio promotore, in cui veniva divulgato materiale pedopornografico previo pagamento di una somma di denaro che abilitava all’iscrizione al canale, anch’esso oggetto di accertamenti nel corso dell’indagine". Sono state 26 le perquisizioni eseguite, in diverse regioni d'Italia. "Il materiale illegale sequestrato, altamente diversificato per categorie, conteneva - riferiscono gli investigatori - anche contenuti raccapriccianti, ritraenti vere e proprie violenze sessuali in danno soprattutto di neonati".