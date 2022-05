Bisogni dei cani non raccolti, cartoni di pizza sugli arredi e rifiuti nel verde: fototrappole beccano gli incivili a Modugno

Escrementi di cane non raccolti dai padroni, cartoni di pizza sugli arredi, spazzatura abbandonata nel verde. Sono alcuni degli incivili beccati dalle fototrappole a Modugno, che nei prossimi giorni riceveranno una multa salata per abbandono di rifiuti. Il Comune usa il pugno di ferro per evitare un danno all'ambiente, come spiega il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, pubblicando sui social alcuni fotogrammi catturati dalle videocamere in città: "Stiamo continuando ad individuare e sanzionare chi sporca la nostra città e le nostre campagne - scrive - Vi assicuro che non ci fermeremo finché non riusciremo a ridurre al minimo, fino ad eliminare del tutto, questi orribili atteggiamenti. Il sistema di videosorveglianza sta funzionando molto bene ed è un alleato validissimo".

L'amministrazione comunale è in attesa dell'arrivo di nuove videocamere, ma il primo cittadino assicura che, nell'attesa, saranno ruotate "di volta in volta quelle mobili esistenti così da coprire più zone sia in città che in campagna evitando di offrire punti di riferimento agli sporcaccioni - aggiunge - Facciamo di tutto per rendere migliore la nostra città".