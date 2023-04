Frana sui binari, circolazione sospesa sulla linea Caserta-Foggia: cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni tra la Puglia e Roma

Circolazione ferroviaria sospesa, dalle dieci di questa mattina, sulla linea Caserta-Foggia, a causa di una frana che si è verificata tra Amorosi e Telese, nel Beneventano.

Lo stop ai treni ha provocato ripercussioni a catena sui collegamenti tra la Puglia e la Capitale (e viceversa), con convogli cancellati, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus, con relativi disagi per i viaggiatori.

Come si legge sul sito 'Viaggiatreno' di Trenitalia, nel tratto interessato è in corso l'intervento dei tecnici: "la circolazione permane sospesa tra Amorosi e Telese per la giornata odierna e per tutta la giornata di martedì 18 aprile".

Treni Alta Velocità e InterCity parzialmente cancellati:

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 11:06.

I passeggeri da Caserta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (11:55): il treno oggi termina la corsa a Benevento alle ore 9:58.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55): il treno oggi termina la corsa a Benevento alle ore 11:05.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8312 Bari Centrale (11:05) - Roma Termini (15:15): il treno oggi termina la corsa a Benevento alle ore 13:14.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55): il treno oggi termina la corsa a Benevento alle ore 14:58.

I passeggeri da Benevento possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8311 Roma Termini (13:05) - Bari Centrale (17:14): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 14:12.

I passeggeri da Caserta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8325 Roma Termini (14:10) - Foggia (17:28): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 15:16.

I passeggeri da Caserta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 16:12.

I passeggeri da Caserta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• IC 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (13:54): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 10:05.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bari Centrale.

• IC 704 Bari Centrale (16:05) - Roma Termini (22:27): il treno oggi ha origine da Caserta alle ore 19:58.

I passeggeri in partenza da Bari Centrale e dalle successive stazioni possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.