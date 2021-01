Parà barese morì dopo lancio da aereo, i familiari si oppongono all'archiviazione dell'inchiesta: il gip si riserva di decidere

ll Gip del Tribunale di Potenza, Antonello Amodeo, si è riservato la decisione sull’opposizione presentata dai patrocinatori dei familiari di Francesco Carone contro la richiesta di archiviazione da parte della Procura del procedimento penale per la tragica morte del 45enne parà di Bari. L'uomo morì il 4 agosto 2019 nell’avio-superficie 'Falcone' di Gaudiano di Lavello, in provincia di Potenza: durante il lancio da un aereo, il paracadute di Carone non si aprì.

La pm lucana Maria Cristina Gargiulo aveva iscritto nel registro degli indagati tre persone con l’ipotesi di reato di omicidio colposo in concorso ma, al termine delle indagini preliminari, la Procura aveva chiesto l'archiviazione sulla base di una consulenza tecnica che aveva attribuito l’incidente unicamente ad una concatenazione di errori umani da parte di Carone.

La conclusione non era stata condivisa dai familiari della vittima, assistiti dai legali dello Studio3A-Valore. Dopo aver presentato l'opposizione alla richiesta di archiviazione, ribadita nell'udienza odierna, il gip si è riservato di comunicare la decisione finale.