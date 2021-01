Morto Francesco Cavallari, l'ex 're Mida' delle cliniche private: aveva 84 anni

Fu tra i 'padri' delle Case di Cura Riunite, una rete sanitaria composta da strutture private. Nel 1995 patteggiò una condanna a 22 mesi di reclusione per associazione mafiosa, falso in bilancio, abuso e corruzione ma da anni chiedeva la revisione del processo

L'ex 'Re Mida' delle cliniche private di Bari, Francesco Cavallari, è morto a Santo Domingo, dove si era ormai trasferito da tempo. Aveva 84 anni. Cavallari fu tra i 'padri' delle Case di Cura Riunite, una rete sanitaria composta da strutture private.

Nel 1995 patteggiò una condanna a 22 mesi di reclusione per associazione mafiosa, falso in bilancio, abuso e corruzione, nell'ambito di un procedimento su presunti intrecci tra mafia, affari e politica per il quale Cavallari auspicava una revisione dopo una prima istanza in tal senso respinta nel 2016. Da anni si era trasferito nella Repubblica Dominicana.