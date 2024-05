Inchiesta corruzione elettorale, indagato il capogruppo di Fdi in Regione Puglia Francesco Ventola

E' indagato per associazione a delinquere e corruzione elettorale dalla Procura di Trani il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Puglia, Francesco Ventola, candidato anche per lo stesso partito alle prossime Elezioni Europee dell'8 e del 9 giugno.

A rivelarlo, nel corso di una conferenza stampa, l'avvocato Andrea Silvestri, presidente della lista civica I Love Canosa in opposizione nel Consiglio comunale del centro della Bat.

“Con riferimento alla vicenda giudiziaria - spiega Ventola in una nota - rilevo che per la seconda volta Andrea Silvestri ha tenuto una conferenza stampa con l’intento di gettare fango, in modo calunnioso - sostiene -, sulla mia persona e sull’Amministrazione comunale di Canosa di Puglia".

“Mi preme altresì evidenziare - aggiunge - che Silvestri già qualche mese fa convocò una conferenza stampa con lo scopo di dare pubblicità all’inchiesta, ribadisco aperta in seguito alla denuncia dell’entourage. Abbiamo denunciato Silvestri per quelle dichiarazioni calunniose e false e vagliamo ora attentamente anche le più recenti propalazioni, per riservare loro analogo trattamento giudiziario. Resta ferma la nostra consapevolezza di nulla avere da rimproverarci, con la certezza di potere continuare a guardare negli occhi i cittadini, a cominciare da quelli di Canosa" conclude Ventola