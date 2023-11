Pr barese morto a Roma: altri due indagati nell'inchiesta sul decesso di Francesco Vitale

Il 44enne, conosciuto come 'Ciccio Barbuto', a febbraio scorso morì precipitando da un palazzo in zona Magliana il 22 febbraio scorso. L'uomo sarebbe stato sequestrato e torturato allo scopo di ottenere 500mila euro per la sua liberazione