Pr barese precipitato da un palazzo a Roma: rinvenute tracce di sangue nell'appartamento di via Pescaglia

Proseguono le indagini per chiarire la morte di Francesco Vitale il 45enne pr barese trovato morto in via Pescaglia a Roma il 22 febbraio scorso dopo essere precipitato da una palazzina popolare. L'ultima novità, dopo il sopralluogo del reparto Ris dei Carabinieri, è quella del ritrovamento di alcune tracce di sangue e un forte odore di candeggina in un appartamento al quinto piano che si affaccia di via Pescaglia, edificio dal quale Vitale sarebbe precipitato.

Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti irripetibili per tentare di ricostruire gli ultimi momenti prima della morte del pr. Da chiarire, inoltre, come mai l'uomo si trovasse a Roma. Gli investigatori, durante i primi accertamenti sul corpo della vittima, non hanno rinvenuto né il suo cellulare, né il suo portafoglio. Secondo quanto riporta RomaToday, inoltre, dai primi sopralluoghi esterni al palazzo gli investigatori avrebbero notato l'asta di una bandiera rotta e alcuni fili di panni staccati. Il 45enne avrebbe cercato di aggrapparsi a qualcosa durante la caduta? Un'ipotesi che sarebbe al vaglio degli inquirenti, che starebbero sondando varie piste come quella di un sequestro e di un rapimento per questioni legate a un presunto debito.

Ulteriori particolari su RomaToday.it