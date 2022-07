Lutto nel mondo della politica di Bari: è morto l'ex sindaco Franco De Lucia

E' morto, all'età di 88 anni, l'ex sindaco di Bari Franco De Lucia. Avvocato, esponente del Partito Socialista, fu primo cittadino del capoluogo pugliese dal 1981 al 1990.De Lucia fu anche assessore regionale. La camera ardente sarà allestita a palazzo di Città, in sala consiliare, a partire dalle 16.

Ad esprimere il cordoglio della città è il sindaco Antonio Decaro: "Convinto riformatore - dice -, animato da passione democratica, fu lui a sperimentare l'alleanza tra le forze della sinistra storica nel governo locale agli inizi degli anni '80. Furono gli anni dell'espansione della città per consentire a tutti il diritto alla casa, attraverso un programma di trasformazione urbanistica per la realizzazione dell'edilizia convenzionata e popolare. Durante la sua guida della seconda giunta di sinistra promosse con lungimiranza e innovazione amministrativa il decentramento con la istituzione delle Circoscrizioni. La sua passione politica, la sua lucida analisi e il suo amore per Bari ci mancheranno".