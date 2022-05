La Pattuglia delle Frecce ricevuta a Palazzo di Città: "Eccellenza simbolo dell'Italia"

La Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori è stata ricevuta, ieri, a Palazzo di Città, alla vigilia dell'esibizione sul lungomare di Bari in occasione della Festa di San Nicola, in programma questo pomeriggio.

Ad accogliere i piloti, accompagnati dal generale Frigerio, comandante della Terza Regione Aerea, anche i sindaci di Giovinazzo e Molfetta, città che insieme a Bari hanno ospitato nei propri cieli le evoluzioni acrobatiche della pattuglia, nella giornata di sabato.

“Sono stati anni difficili - ha detto Decaro -, in cui la città ha fatto i conti con la paura, il dolore, le perdite e le rinuncia ai suoi riti e alle sue tradizioni, a cominciare dai festeggiamenti per San Nicola. E proprio mentre pian piano ci liberavamo da queste paure e cominciavamo ad intravedere la speranza di una ritrovata libertà e spensieratezza, ci siamo ritrovati a dover fare i conti con una nuova paura. Quella della guerra. Una guerra che ci tocca tutti, che ci sconvolge e rende ancora più speciale questa occasione. A San Nicola, santo venerato in tutto il mondo, capace di unire popoli e religioni, affidiamo il nostro messaggio di speranza e di pace affinché cessino il fuoco e le morti. Così che il rombo dei motori dei velivoli che sorvoleranno i nostri cieli richiami nelle nostre menti solo pensieri di gioia e di orgoglio per la grande eccellenza italiana che questi piloti e le loro gesta rappresentano".

Per l’occasione, il sindaco ha donato al generale Frigerio e al colonnello Vit La “Stele Nicolaiana” del Maestro Ignazio Lopez, un’opera in bassorilievo ceramico che esprime, attraverso i simboli della religione, dell’arte e del paesaggio, la storia e la cultura della nostra città.