Le Frecce Tricolori nel cielo di Bari: sorvolo sulla città per il centenario dell'Aeronautica militare

Nel primo pomeriggio il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale, un 'omaggio' in occasione delle celebrazioni per i cento anni di storia della Forza Armata: 'mini show' sul lungomare in attesa dell'esibizione vera e propria di domenica sul lungomare

Tutti con il naso all'insù, nel primo pomeriggio a Bari, per ammirare il ritorno delle Frecce Tricolori. Non una vera e propria esibizione, come accade ad esempio in occasione della festa di San Nicola, ma un sorvolo, un passaggio, nel cielo della città e sul lungomare. Una sorta di 'omaggio' che la Pattuglia Acrobatica Nazionale sta tributando ai diversi capoluoghi di regione nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dalla fondazione dell'Aeronautica militare. Un appuntamento che immancabilmente ha catturato l'attenzione dei baresi, pronti a immortalare il 'mini show' delle Frecce Tricolori.

L'esibizione vera e propria, invece, è in programma domenica prossima, 27 agosto, sul lungomare di Giovinazzo (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI)