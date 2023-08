In treno a Giovinazzo per le Frecce Tricolori: sei collegamenti straordinari per assistere all'Air Show

Sei treni in più per raggiungere Giovinazzo e assistere all’esibizione delle Frecce Tricolori, in occasione dell’Air Show 2023, in programma nella cittadina pugliese domenica 27 agosto.

Il Regionale di Trenitalia Puglia, d’intesa con Regione Puglia, committente del servizio, mette a disposizione sei collegamenti straordinari, nel primo pomeriggio e in tarda serata che si aggiungono ai 26 collegamenti ordinari in circolazione nei giorni festivi sulla linea Bari – Foggia, per un totale di circa 20 mila posti offerti. "Un’opportunità - spiega Trenitalia - che mira a incentivare la mobilità sostenibile in regione dando la possibilità di viaggiare comodi e senza lo stress di raggiungere la location dell’evento".

Per informazioni sulle corse disponibili, tutti i servizi sono in vendita su www.trenitalia.com.